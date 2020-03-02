Эксперт оценил информацию о новом виде телефонного мошенничества

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал сообщения о новом виде телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга и звонят в банки с требованием предоставить конфиденциальные данные.

«Методы мошенников быстро эволюционируют, качественно придумываются новые способы мошенников, как получить данные и как заставить расстаться со своими деньгами... Однако ничего не меняется, кроме технических средств мошенников. Всё чаще они прибегают к методу социальной инженерии, мы видим, что информации у них всё больше и больше, они покупают её в даркнете, где продаются всевозможные базы данных», — заявил Лифшиц.

При этом он подчеркнул, что наличие у мошенников украденных персональных данных позволяет злоумышленникам войти в доверие к клиентам банков.

«Когда вам звонят представители банка и говорят не только ваше имя, но и ваши паспортные данные, номер вашего кредитного договора, сумму, которую вы последнюю оплатили по кредиту, исчезает сомнение, что вам звонит представитель банка. Людям нужно оставаться бдительными и помнить, что представители банков звонить не будут, нужно звонить в банк самому», — добавил эксперт.

Ранее в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредили россиян о появлении нового вида телефонного мошенничества.