Клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси

Специалисты российских банков рассказали о новой мошеннической схеме, получившей условное название «такси от банка».

Как рассказал газете «Известия» директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев, клиентам звонят с номера, который начинается с «8 800», и сообщают, что с карты пытались списать несколько тысяч рублей.

Затем злоумышленники предлагают воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счёт.

«Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевёл средства на счёт злоумышленника», — продолжил Голенищев.

Информацию о новой мошеннической схеме подтвердили специалисты ЦБ, а также представители Сбербанка, «Ак Барс Банка» и банка «Открытие».

Ранее вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в беседе с НСН оценил ситуацию с мошенничеством, связанным с клиентами российских банков.

В Банке России также рассказали о новых схемах привлечения граждан в финансовые пирамиды. Так, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров. Ещё одной уловкой названо предложение купить путёвку на круизные путешествия по цене 50% ниже рынка.

Как уточнили в пресс-службе Центробанка, для получения такой опции жертве нужно было ежемесячно переводить на счёт организатора не менее $100 и привлечь по меньшей мере пятерых друзей или знакомых.