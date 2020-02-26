В ЦБ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды

В Банке России рассказали о новых схемах привлечения граждан в финансовые пирамиды.

«Мошенники не отстают от трендов, а иногда сами их создают и раскручивают, используя при этом нестандартные решения. Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров», — заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в беседе с газетой «Известия».

Ещё одной уловкой названо предложение купить путёвку на круизные путешествия по цене 50% ниже рынка. Как уточнили в пресс-службе Центробанка, для получения такой опции жертве нужно было ежемесячно переводить на счёт организатора не менее $100 и привлечь по меньшей мере пятерых друзей или знакомых.

Регулятор обнаружил несколько таких пирамид. По имеющимся оценкам, в каждую из них организаторы привлекли около 500 человек.

Кроме того, в 2019 году рекламировалась финансовая пирамида на Дальнем Востоке, которая предлагала «инвестиции» в быстрорастущую экономику соседних стран, в первую очередь Китая.

«Компания позиционировала себя как международную инвестиционную платформу, созданную на основе иностранной логистической компании», — рассказали в пресс-службе Центробанка.

Там также предупредили, что для придания достоверности мошенники стали указывать в рекламе доходность, «подсчитанную» до десятых и сотых процента.

Ранее вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в беседе с НСН оценил ситуацию с мошенничеством, связанным с клиентами российских банков.