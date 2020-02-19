Эксперт прокомментировал ситуацию с мошенничеством с клиентами банков

Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов оценил ситуацию с мошенничеством, связанным с клиентами российских банков.

В беседе с НСН он отметил необходимость проведения среди сотрудников банка разъяснительной работы по финансовой грамотности.

«Подобные мошенничества появились сравнительно недавно, банкам нужно наработать практику защиты от этого. Но банки должны включать блокировку по внезапным списаниям: после определённой по счёту транзакции за короткий период времени они должны останавливать списание», — пояснил Скворцов.

По его мнению, ситуация требует широкого обсуждения.

Ранее президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович в беседе с Nation News рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.