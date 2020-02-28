В Роскачестве дали рекомендации по защите данных в соцсетях

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Аферисты в социальных сетях для взлома аккаунта пользователя применяют приёмы социальной инженерии. В связи с этим специалисты Роскачества рекомендуют установить максимально строгие настройки приватности персональной страницы.
В Роскачестве дали рекомендации по защите данных в соцсетях
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«Установите максимально строгие настройки приватности. Например, скройте от всех, кроме друзей, свои контактные данные, публикуемые посты, сведения о родственниках и друзьях. Так злоумышленникам будет сложнее получить ваши данные и применить их в мошенничествах с использованием социальной инженерии», — говорится в сообщении.

Эксперты не рекомендуют пересылать платёжную или другую конфиденциальную информацию в соцсетях. 

Кроме того, в друзья следует добавлять только знакомых вам людей, так как они получают доступ ко всей информации на странице.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с Nation News оценил риски при использовании онлайн-сервисов.

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