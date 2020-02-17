Эксперт дал рекомендации по защите данных в интернете

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Президент компании «Консорциум Инфорус», подполковник ФАПСИ в отставке Андрей Масалович рассказал, как защитить персональные данные в интернете.
Эксперт дал рекомендации по защите данных в интернете
  • Pixabay

В беседе с радио Sputnik он отметил, что технология использования данных активно используется интернет-разведкой уже несколько лет.

«Не переходите на рекламу прямо из соцсетей, не нажимайте на таргетированную рекламу, лучше отдельно зайти на сайт. Рекомендую использовать браузер со встроенным VPN, там труднее установить, кто вы. Чистите историю браузера, удаляйте cookie-файлы, отключайте рекламные вложения и никогда не нажимайте кнопки «запомнить меня», это провоцирует массовое скопление данных», — подчеркнул Андрей Масалович.

Ранее глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН рассказал, как не стать жертвой кражи персональных данных через мобильное устройство.

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