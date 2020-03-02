В России обнаружили новый вид телефонного мошенничества

Росфинмониторинг предупредил о случаях мошеннических звонков в банки от злоумышленников, которые представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и требуют передать им конфиденциальные данные.

Об этом сказано в сообщении службы.

«Злоумышленники звонят в кредитные организации и от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию», — заявили в Росфинмониторинге.

Мошенники в том числе требуют от кредитных организаций предоставить им паспортные данные и номера банковских карт.

Также были зафиксированы случаи, когда злоумышленники для обмена информацией просят предоставить электронный адрес, на который может быть отправлено вредоносное программное обеспечение.

Ранее газета «Известия» писала, что клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси.