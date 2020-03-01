В Совфеде прокомментировали подписание закона о расширении маткапитала
- РИА Новости
«Это действительно очень серьёзное, принципиальное изменение: перенос поддержки семьи со второго ребёнка на первого, добавляется 150 тыс., меняется порядок оформления, уменьшается количество документов, которые нужно собирать... Это давно ожидаемая инициатива президента с точки зрения законодательного оформления», — заявил он.
По его словам, подписание соответствующего закона является «приятной новостью» в первую очередь для молодых семей.
«Это положительно влияет на настроения людей, на уверенность в завтрашнем дне», — добавил сенатор.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.