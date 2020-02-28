Володин назвал самый важный закон из принятых Госдумой в феврале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самым важным из принятых депутатами в феврале законов проект о расширении программы материнского капитала в России.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Это закон, который очень ждали люди, — изменения в программу материнского капитала в рамках реализации послания президента России», — сказал Володин.

При этом он отметил, что процедура получения помощи стала максимально простой и оперативной.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о расширении программы материнского капитала в соответствии с предложениями президента России Владимира Путина, продлив её до 31 декабря 2026 года.

Проект был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 20 февраля.

Согласно закону, если первый ребёнок был рождён или усыновлён с 1 января 2020 года, предусматривается выплата в 466 617 рублей.

При рождении в такой семье второго ребёнка она увеличивается на 150 тыс. рублей, до 616 617 рублей.