Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Государственная дума в ходе заседания в четверг, 20 февраля, приняла в третьем чтении законопроект, которым расширяется программа материнского капитала в соответствии с предложениями президента России Владимира Путина.

«Государственная дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается, теперь размер маткапитала увеличивается: если первый ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2020 года, то предусматривается выплата в 466 617 рублей.

При рождении в такой семье второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей.

Подчёркивается, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

Претендовать на получение средств на первенца сможет также отец — если он является единственным усыновителем ребёнка.

В пресс-службе Госдумы также указали на то, что ПФР «примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо 15».

19 февраля Госдума приняла во втором чтении поправки, расширяющие программу маткапитала в соответствии с предложениями, представленными президентом в послании Федеральному собранию.