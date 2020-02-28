В Удмуртии одобрили закон о бесплатных школьных обедах для детей из многодетных семей

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Дети из многодетных семей Удмуртии, учащиеся 1—11-х классов, будут получать бесплатное горячее питание с марта 2020 года. Соответствующие изменения в отдельные республиканские законы депутаты внесли в окончательном чтении 27 февраля на заседании Госсовета.
В Удмуртии одобрили закон о бесплатных школьных обедах для детей из многодетных семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

«Бесплатное горячее питание получат почти 35 тыс. детей из 22 624 многодетных семей», — заявила зампред Госсовета Надежда Михайлова.

Как отметила министр социальной политики и труда региона Татьяна Чуракова, за последние 10 лет число многодетных семей в республике выросло более чем в два раза.

«По состоянию на 1 января 2010 года их было 10 720, а на 1 января 2020 года — 22 624 семьи», — сказала она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные родители могут проверить завтраки и обеды в школьных столовых с 3 февраля.

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