В Мурманской области приняли закон о надбавках для молодых специалистов

Мурманская областная дума в окончательной редакции приняла законопроект о надбавках (полярках) с первого дня работы в бюджетных учреждениях региона для молодых специалистов.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу мурманской Облдумы.

«По предварительным подсчётам, реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета: на 2020 год — 9,7 млн руб., на 2021 год — 6,07 млн, на 2022 год — 3,89 млн», — отметили в пресс-службе.

Отмечается также, что законопроект предполагает увеличить возраст работников, которые имеют право воспользоваться надбавкой в размере 80%, до 35 лет.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что это позволит привлечь молодые кадры для бюджетной отрасли, прежде всего в сферу здравоохранения и образования.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Авито Работа» сообщала, что средняя зарплата в России в 2019 году выросла на 6% и составила около 37,9 тыс. рублей.