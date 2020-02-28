В Мурманской области приняли закон о надбавках для молодых специалистов

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Мурманская областная дума в окончательной редакции приняла законопроект о надбавках (полярках) с первого дня работы в бюджетных учреждениях региона для молодых специалистов.
В Мурманской области приняли закон о надбавках для молодых специалистов
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Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу мурманской Облдумы.

«По предварительным подсчётам, реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета: на 2020 год — 9,7 млн руб., на 2021 год — 6,07 млн, на 2022 год — 3,89 млн», — отметили в пресс-службе.

Отмечается также, что законопроект предполагает увеличить возраст работников, которые имеют право воспользоваться надбавкой в размере 80%, до 35 лет.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что это позволит привлечь молодые кадры для бюджетной отрасли, прежде всего в сферу здравоохранения и образования.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Авито Работа» сообщала, что средняя зарплата в России в 2019 году выросла на 6% и составила около 37,9 тыс. рублей.

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