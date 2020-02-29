В России появится ГОСТ для разливной воды

С 1 марта 2020 года в России вступает в силу ГОСТ для реализации питьевой воды в розлив. Об этом RT рассказали в пресс-службе Росстандарта.

Согласно тексту ГОСТа, с которым ознакомился RT, речь идёт о реализации питьевой воды в специальных автоматах, из которых можно набирать воду в свою тару.

Такие автоматы эксперты условно разделяют на два вида — для реализации привозной воды (например, из артезианских скважин) и для воды из системы централизованного водоснабжения после дополнительной обработки.

Стандарт устанавливает требования и правила к производству разливной воды, её транспортировке, реализации в автоматах и последующему контролю её качества, пояснили RT в пресс-службе Росстандарта.

В частности, в ГОСТе прописано, что питьевая вода, продаваемая в специальных автоматах, не должна содержать сахар, подсластители, ароматизаторы и другие пищевые вещества, за исключением минеральных солей.

Автоматы с разливной водой должны располагаться в удобном месте, на них должна отображаться (например, на специальном дисплее) вся информация о воде — её состав, цена, производитель, дата розлива, срок годности и другое.

Чистота и исправность автомата и его внутреннего механизма (резервуары, шланги и прочее) должны регулярно проверяться продавцом.

Приобрести воду в таком автомате можно будет за наличные деньги либо с помощью терминала безналичной оплаты.

Как пояснили RT в Ассоциации производителей питьевой воды в розлив (организация является инициатором разработки ГОСТа), стандарт был создан в связи с тем, что раньше в российском законодательстве не существовало единых требований к производству и реализации разливной воды.

«В России такой подход к потреблению питьевой воды существует уже более 15 лет. За последние годы вода в розлив стала популярна во многих регионах страны. По разным оценкам, количество таких автоматов в России составляет от 10 до 15 тыс.», — рассказали в ассоциации.

В организации также отметили, что потребление питьевой воды экономично и позволяет сократить количество пластикового мусора.

«Кроме того, при возникновении локальных чрезвычайных ситуаций такие автоматы становятся резервным источником чистой питьевой воды», — считают специалисты ассоциации.

Отмечается также, что применение ГОСТа является добровольным.

Ранее в Счётной палате рассказали о доступе россиян к чистой питьевой воде.