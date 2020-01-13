В Счётной палате рассказали о доступе россиян к чистой питьевой воде

Счётная палата России подготовила отчёт «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология», в котором говорится о доступе россиян к чистой питьевой воде.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным документа, менее четверти жителей Тувы (24,5%) имеют доступ к чистой питьевой воде из систем центрального водоснабжения. Далее следуют Бурятия (44,1%), Забайкальский край (51,1%), Ненецкий автономный округ (51,4%), Якутия (59,8%) и Еврейская автономная область (61,3%).

Отмечается, что всего в 12 субъектах страны базовое значение данного показателя не превышает 70%, тогда как его текущее среднее значение по стране — 87,5%​​​.

В отчёте говорится, что «федеральным проектом предусмотрено выполнение работ по модернизации, реконструкции и строительству только 941 из 28 808 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки централизованного водоснабжения, то есть менее 4% потребности».

Вместе с тем уточняется, что в паспорт федерального проекта «Чистая вода» не включены данные о планируемых ко вводу жилых объектах, которые лишь усилят нагрузку на изношенную коммунальную инфраструктуру, резервные системы водоснабжения и качество очистки воды.

Ранее портал Newstracker.ru сообщал, что Ставропольском крае около 1,8 млрд рублей направят на программу по повышению качества водоснабжения.

В июле 2019 года сообщалось, что более четверти продаваемой в России питьевой воды является подделкой.