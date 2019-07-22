«Преступление против человека и его здоровья»: более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%. Такие цифры в докладе президенту Владимиру Путину привёл глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, самая подделываемая в РФ продукция — это обычная питьевая вода, и для борьбы с этим планируется ввести обязательную маркировку. Также депутат Госдумы Адальби Шхагошев сообщил RT, что парламентарии готовят законопроект по ужесточению наказания за производство фальсифицированной продукции. Эксперты поддержали увеличение ответственности за поставку на российский рынок некачественной питьевой воды.

Более четверти российского рынка питьевой бутилированной воды занимает поддельная продукция, причём в отдельных регионах доля фальсификата достигает 80%. Такие цифры в понедельник, 22 июля, в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным привёл глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Как ни странно, самая подделываемая продукция — это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьём», — заявил Чемезов.

«Процент фальсификата составляет от 25% до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции», — добавил гендиректор «Ростеха».

По его словам, в настоящее время в России ведётся масштабная работа по внедрению обязательной маркировки товаров самого разного типа — от продуктов питания до фармацевтических препаратов.

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«С 1 января 2020 года уже будет обязательная маркировка всех фармацевтических изделий. Это немаловажно для нашего населения, чтобы избежать фальсификаций и обеспечить качественную продукцию... Я думаю, что к концу года мы завершим работу по маркировке молочной продукции. Мы совместно с Минсельхозом завершаем всю работу и к концу года уже запустим маркировку. Потому что у нас сегодня продаётся очень много непонятно какой продукции», — рассказал Чемезов.

Вопрос об актуальности введения обязательной маркировки для воды уже поднимался в начале июля. Правда, тогда речь шла о минеральной воде. Так, Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение по борьбе с производством контрафактной продукции.

«В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды», — говорится в документе.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что контрафактная продукция занимает до 80% российского рынка минеральной воды. Она отметила, что вопрос борьбы с фальсификатами находится на контроле Совфеда.

«Много воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% минеральной воды, стоящей на полках магазинов, не соответствует названию», — сказала Матвиенко.

Встреча Владимира Путина с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым

kremlin.ru

«Исключить подделку»

Комментируя озвученные Чемезовым данные об объёмах поддельной продукции, депутат Госдумы Адальби Шхагошев сообщил RT, что парламентарии готовят законопроект по усилению ответственности за производство некачественной минеральной и питьевой воды.

«Мы консультировались с представителями ассоциаций производителей воды, с экспертами по совершенствованию законодательства в водной сфере, проводили круглый стол на эту тему. На мой взгляд, для недобросовестных производителей минеральной и питьевой воды нужно усилить ответственность. Регулярное потребление некачественной воды имеет накопительный эффект и наносит вред здоровью людей», — отметил Шхагошев.

Он подчеркнул, что производству питьевой воды как одного из важнейших продуктов потребления необходимо уделять особое внимание.

«Кстати, представители отрасли, с участием которых проходил круглый стол, поддержали ужесточение санкций за производство фальсифицированной продукции. Понимая актуальность данной проблемы, мы продолжим её изучение и подготовим законопроект, который позволит исключить подделку минеральной воды», — заключил депутат.

Производство некачественной питьевой воды должно серьёзно наказываться — как преступление против человека, уверен главный научный консультант государственного учреждения «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья» Минздрава России, академик РАН Юрий Рахманин.

«Если выявлен фальсификат и это доказано — это преступление. Вода — основной по массе продукт питания, и если он некачественный, то это преступление против человека и его здоровья. Здесь должны быть суровые наказания», — отметил эксперт.

Собеседник RT отметил, что в сегодняшних реалиях, когда цена литра расфасованной воды зачастую равна стоимости литра бензина, необходимо проводить качественный анализ и накладывать серьёзные санкции на предприятия, на которых производится некондиционная вода.

«Надо закрывать предприятия, накладывать штрафы, писать об этом в органы прокуратуры», — добавил Рахманин.

РИА Новости

© Денис Абрамов

«Надо всем обратить внимание»

В свою очередь, глава Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин рассказал RT, что в своё время в рамках реализации программы «Чистая вода для России» были, в частности, проверены образцы с 42 промышленных предприятий, занимающихся изготовлением бутилированной питьевой воды.

«Мы проверили 12 предприятий, которые маркировали свою воду формулировкой «Для детского питания с первых дней жизни». Эксперты задали вопрос, чем отличается эта вода... Тут же ополчились товаропроизводители: дескать, вы не понимаете, это социально значимый товар. Но если он поставляется для детского питания, значит, налоги снижаются до уровня 10% отчислений в бюджет. Очень выгодно», — отметил Калинин.

По его словам, в 2005 году после многочисленных разбирательств главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко подписал приказ «Об усилении государственного надзора и контроля за производством и оборотом минеральной и питьевой воды».

«Тому, что говорит господин Чемезов, надо поверить», — считает эксперт.