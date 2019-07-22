«Преступление против человека и его здоровья»: более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
- РИА Новости
- © Денис Абрамов
Более четверти российского рынка питьевой бутилированной воды занимает поддельная продукция, причём в отдельных регионах доля фальсификата достигает 80%. Такие цифры в понедельник, 22 июля, в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным привёл глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Как ни странно, самая подделываемая продукция — это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьём», — заявил Чемезов.
«Процент фальсификата составляет от 25% до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции», — добавил гендиректор «Ростеха».
По его словам, в настоящее время в России ведётся масштабная работа по внедрению обязательной маркировки товаров самого разного типа — от продуктов питания до фармацевтических препаратов.
«С 1 января 2020 года уже будет обязательная маркировка всех фармацевтических изделий. Это немаловажно для нашего населения, чтобы избежать фальсификаций и обеспечить качественную продукцию... Я думаю, что к концу года мы завершим работу по маркировке молочной продукции. Мы совместно с Минсельхозом завершаем всю работу и к концу года уже запустим маркировку. Потому что у нас сегодня продаётся очень много непонятно какой продукции», — рассказал Чемезов.
Вопрос об актуальности введения обязательной маркировки для воды уже поднимался в начале июля. Правда, тогда речь шла о минеральной воде. Так, Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение по борьбе с производством контрафактной продукции.
«В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды», — говорится в документе.
В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что контрафактная продукция занимает до 80% российского рынка минеральной воды. Она отметила, что вопрос борьбы с фальсификатами находится на контроле Совфеда.
«Много воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% минеральной воды, стоящей на полках магазинов, не соответствует названию», — сказала Матвиенко.
- Встреча Владимира Путина с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым
- kremlin.ru
«Исключить подделку»
Комментируя озвученные Чемезовым данные об объёмах поддельной продукции, депутат Госдумы Адальби Шхагошев сообщил RT, что парламентарии готовят законопроект по усилению ответственности за производство некачественной минеральной и питьевой воды.
«Мы консультировались с представителями ассоциаций производителей воды, с экспертами по совершенствованию законодательства в водной сфере, проводили круглый стол на эту тему. На мой взгляд, для недобросовестных производителей минеральной и питьевой воды нужно усилить ответственность. Регулярное потребление некачественной воды имеет накопительный эффект и наносит вред здоровью людей», — отметил Шхагошев.
Он подчеркнул, что производству питьевой воды как одного из важнейших продуктов потребления необходимо уделять особое внимание.
«Кстати, представители отрасли, с участием которых проходил круглый стол, поддержали ужесточение санкций за производство фальсифицированной продукции. Понимая актуальность данной проблемы, мы продолжим её изучение и подготовим законопроект, который позволит исключить подделку минеральной воды», — заключил депутат.
Производство некачественной питьевой воды должно серьёзно наказываться — как преступление против человека, уверен главный научный консультант государственного учреждения «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья» Минздрава России, академик РАН Юрий Рахманин.
«Если выявлен фальсификат и это доказано — это преступление. Вода — основной по массе продукт питания, и если он некачественный, то это преступление против человека и его здоровья. Здесь должны быть суровые наказания», — отметил эксперт.
Собеседник RT отметил, что в сегодняшних реалиях, когда цена литра расфасованной воды зачастую равна стоимости литра бензина, необходимо проводить качественный анализ и накладывать серьёзные санкции на предприятия, на которых производится некондиционная вода.
«Надо закрывать предприятия, накладывать штрафы, писать об этом в органы прокуратуры», — добавил Рахманин.
- РИА Новости
- © Денис Абрамов
«Надо всем обратить внимание»
В свою очередь, глава Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин рассказал RT, что в своё время в рамках реализации программы «Чистая вода для России» были, в частности, проверены образцы с 42 промышленных предприятий, занимающихся изготовлением бутилированной питьевой воды.
«Мы проверили 12 предприятий, которые маркировали свою воду формулировкой «Для детского питания с первых дней жизни». Эксперты задали вопрос, чем отличается эта вода... Тут же ополчились товаропроизводители: дескать, вы не понимаете, это социально значимый товар. Но если он поставляется для детского питания, значит, налоги снижаются до уровня 10% отчислений в бюджет. Очень выгодно», — отметил Калинин.
По его словам, в 2005 году после многочисленных разбирательств главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко подписал приказ «Об усилении государственного надзора и контроля за производством и оборотом минеральной и питьевой воды».
«Тому, что говорит господин Чемезов, надо поверить», — считает эксперт.
«Думаю, что надо всем обратить на это внимание: и государству, и структурам гражданского общества. Во всяком случае, мы обратим на это внимание», — подытожил Калинин.