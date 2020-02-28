Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море

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Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович»... совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море», — цитирует РИА Новости Рулёва.

Как он отметил, фрегаты оснащены высокоточным оружием — ракетным комплексом «Калибр-НК».

Ранее фрегат «Адмирал Эссен» с ракетными комплексами «Калибр-НК» завершил учения по противовоздушной обороне в Средиземном море.

20 февраля отряд кораблей ЧФ провёл учение по уничтожению группы кораблей условного противника в морских полигонах Чёрного моря.

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