Корабли ЧФ провели учения по уничтожению группировки противника

Отряд кораблей Черноморского флота провёл учение по уничтожению группы кораблей условного противника в морских полигонах Чёрного моря.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, в группу вошли фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» и ракетный катер «Р-60».

«По замыслу учения, отряд кораблей условного противника произвёл массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота. В свою очередь боевые расчёты противовоздушной обороны фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что все воздушные цели были уничтожены электронными пусками.

Экипажи кораблей также выполнили подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по морским целям, плавающим минам, светящимся авиационным бомбам, сброшенным на парашюте с самолётов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и большого десантного корабля «Королёв» отправился в дальний поход.