Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения в Средиземном море

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Фрегат «Адмирал Эссен», вооружённый ракетными комплексами «Калибр-НК», провёл учения по противовоздушной обороне в Средиземном море.
Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения в Средиземном море
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провёл тренировку по противовоздушной обороне (ПВО)», — говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

Отмечается, что, согласно замыслу учения, система ПВО корабля зафиксировала пуск ракет авиацией условного противника.

Расчётом фрегата был отработан алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения.

21 декабря 2019 года сообщалось, что «Адмирал Эссен» совершает переход из Севастополя в Средиземное море через проливы Босфор и Дарданеллы.

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