Фрегат «Адмирал Эссен» выполняет переход в Средиземное море

Короткая ссылка
Фрегат «Адмирал Эссен» совершает переход из Севастополя в Средиземное море через проливы Босфор и Дарданеллы.
Фрегат «Адмирал Эссен» выполняет переход в Средиземное море
  • © Елена Палажченко
  • РИА Новости

«Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы российского Черноморского флота.

Согласно плану, к концу 21 декабря фрегат присоединится к силам постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне.

Экипаж встретит Новый год в Средиземном море.

Ранее военно-морской флот России и Военно-морские силы Сирии успешно завершили первые совместные учения в Средиземном море.

16 ноября отряд кораблей Балтийского флота ВМФ России в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий» провёл учения в Средиземном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить