Фрегат «Адмирал Эссен» выполняет переход в Средиземное море

Фрегат «Адмирал Эссен» совершает переход из Севастополя в Средиземное море через проливы Босфор и Дарданеллы.

«Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы российского Черноморского флота.

Согласно плану, к концу 21 декабря фрегат присоединится к силам постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне.

Экипаж встретит Новый год в Средиземном море.

Ранее военно-морской флот России и Военно-морские силы Сирии успешно завершили первые совместные учения в Средиземном море.

16 ноября отряд кораблей Балтийского флота ВМФ России в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий» провёл учения в Средиземном море.