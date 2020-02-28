Россия ограничит въезд иностранных граждан из Южной Кореи
- РИА Новости
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«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 московского времени 1 марта 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Республики Корея в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России», — говорится в распоряжении на сайте кабмина.
Уточняется, что под запрет не подпадает московский аэропорт Шереметьево.
Авиакомпании «Аэрофлот» и Korean Air продолжат выполнять авиарейсы между Россией и Южной Кореей, полёты будут осуществляться из терминала F.
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия вводит ограничения на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.