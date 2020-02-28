Россия ограничит въезд иностранных граждан из Южной Кореи

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Правительство России приняло решение с 1 марта ограничить въезд иностранных граждан из Южной Кореи в связи с неблагоприятной ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Россия ограничит въезд иностранных граждан из Южной Кореи
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 московского времени 1 марта 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Республики Корея в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России», — говорится в распоряжении на сайте кабмина.

Уточняется, что под запрет не подпадает московский аэропорт Шереметьево. 

Авиакомпании «Аэрофлот» и Korean Air продолжат выполнять авиарейсы между Россией и Южной Кореей, полёты будут осуществляться из терминала F.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия вводит ограничения на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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