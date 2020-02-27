«Аэрофлот» и Korean Air продолжат выполнять полёты в Южную Корею

Авиакомпании «Аэрофлот» и Korean Air продолжат выполнять авиарейсы между Россией и Южной Кореей, полёты будут осуществляться из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта России.

В сообщении говорится, что с 1 марта будет введён запрет на регулярные и чартерные рейсы между Россией и Республикой Корея. Запрет не затронет рейсы компаний «Аэрофлот» и Korean Air.

«Из Москвы в Республику Корея и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта Шереметьево», — заявили в ведомстве.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия вводит ограничение на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением коронавируса COVID-19.

По её словам, ограничение не затронет авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора».

Она уточняла, что самолёты «Аэрофлота» будут летать из Сеула в Москву. При этом авиакомпания «Аврора» будет работать в чартерном режиме вплоть до вывоза из Республики Корея всех российских граждан.