Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не выявлено. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: у 97 заболевших — респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк)... у двоих — новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за период мониторинга у 1163 прибывших из Китая человек выявлены признаки ОРВИ.

Ранее стало известно, что число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2788.