Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом

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Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России не выявлено. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: у 97 заболевших — респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк)... у двоих — новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за период мониторинга у 1163 прибывших из Китая человек выявлены признаки ОРВИ. 

Ранее стало известно, что число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2788

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