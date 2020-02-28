Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом
- РИА Новости
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«По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: у 97 заболевших — респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк)... у двоих — новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за период мониторинга у 1163 прибывших из Китая человек выявлены признаки ОРВИ.
Ранее стало известно, что число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2788.