Более 2 тысяч человек заражены коронавирусом в Южной Корее

Короткая ссылка
В Южной Корее зафиксированы 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших к настоящему времени достигло 2022.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия вводит ограничение на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Позднее стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» и Korean Air продолжат выполнять авиарейсы между Россией и Южной Кореей, полёты будут осуществляться из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением там коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить