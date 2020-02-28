Более 2 тысяч человек заражены коронавирусом в Южной Корее

В Южной Корее зафиксированы 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших к настоящему времени достигло 2022.

Об этом сообщает «Рёнхап».

S. Korea reports 256 new virus cases, total tops 2,000 https://t.co/93fP4TRmbA — Yonhap News Agency (@YonhapNews) February 28, 2020

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия вводит ограничение на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Позднее стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» и Korean Air продолжат выполнять авиарейсы между Россией и Южной Кореей, полёты будут осуществляться из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением там коронавируса.