Более 2 тысяч человек заражены коронавирусом в Южной Корее
Об этом сообщает «Рёнхап».
S. Korea reports 256 new virus cases, total tops 2,000 https://t.co/93fP4TRmbA— Yonhap News Agency (@YonhapNews) February 28, 2020
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия вводит ограничение на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Позднее стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» и Korean Air продолжат выполнять авиарейсы между Россией и Южной Кореей, полёты будут осуществляться из терминала F московского аэропорта Шереметьево.
МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением там коронавируса.