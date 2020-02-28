В Нижнем Новгороде запретили высадку безбилетных детей из транспорта

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Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли во втором чтении изменения в региональный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.
В Нижнем Новгороде запретили высадку безбилетных детей из транспорта
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

Как сообщает vremyan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, закон дополнен новой нормой, не допускающей высадку безбилетных детей в возрасте до 16 лет из общественного транспорта, если эти действия подвергают опасности их жизнь и здоровье.

«Подобные законопроекты сейчас принимаются во всех регионах страны. К сожалению, мы регулярно слышим о конфликтных моментах. Новая норма позволит определить границы ответственности работников транспорта в периоды сложных погодных условий», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в этом деле важно следовать принципам гуманизма и здравого смысла.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщал о намерении российских властей запретить высадку детей из общественного транспорта во всех регионах страны. 

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