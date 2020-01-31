В России могут принять закон о запрете высадки детей из транспорта

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Российские власти намерены запретить высадку детей из общественного транспорта во всех регионах страны. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
В России могут принять закон о запрете высадки детей из транспорта
  • РИА Новости

«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», — говорится в заявлении на сайте партии.

Уточняется, что ранее представители политсилы уже обращались к региональным властям с требованием принять нормативные акты, которые введут запрет на высадку из общественного транспорта не оплативших проезд детей.

В декабре 2019 года «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе организовали проверку информации о ребёнке, высаженном из автобуса. 

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