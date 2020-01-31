В России могут принять закон о запрете высадки детей из транспорта

Российские власти намерены запретить высадку детей из общественного транспорта во всех регионах страны. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», — говорится в заявлении на сайте партии.

Уточняется, что ранее представители политсилы уже обращались к региональным властям с требованием принять нормативные акты, которые введут запрет на высадку из общественного транспорта не оплативших проезд детей.

В декабре 2019 года «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе организовали проверку информации о ребёнке, высаженном из автобуса.