В России могут принять закон о запрете высадки детей из транспорта
- РИА Новости
«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», — говорится в заявлении на сайте партии.
Уточняется, что ранее представители политсилы уже обращались к региональным властям с требованием принять нормативные акты, которые введут запрет на высадку из общественного транспорта не оплативших проезд детей.
В декабре 2019 года «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе организовали проверку информации о ребёнке, высаженном из автобуса.