В Новокузнецке проводят проверку инцидента с высаженным из автобуса в мороз ребёнком

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СУ СК России по Кемеровской области проводит доследственную проверку из-за инцидента с ребёнком, которого высадили из автобуса в мороз. Об этом сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, 23 января девочка была вынуждена покинуть маршрутку, поскольку у неё не было наличных денег. На этом настояла кондуктор. Температура воздуха на улице составляла -35 °С.

В ходе проверки планируется установить обстоятельства инцидента и выяснить, получил ли ребёнок какой-либо вред здоровью. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее New Inform сообщал, что в Иванове 12-летняя девочка пострадала в результате ДТП.

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