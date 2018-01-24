В Новокузнецке проводят проверку инцидента с высаженным из автобуса в мороз ребёнком
По имеющейся информации, 23 января девочка была вынуждена покинуть маршрутку, поскольку у неё не было наличных денег. На этом настояла кондуктор. Температура воздуха на улице составляла -35 °С.
В ходе проверки планируется установить обстоятельства инцидента и выяснить, получил ли ребёнок какой-либо вред здоровью. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее New Inform сообщал, что в Иванове 12-летняя девочка пострадала в результате ДТП.