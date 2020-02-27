РБК сообщил о «крымском» аргументе в решении суда по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги использовал договор о присоединении Крыма как аргумент при вынесении решения по иску экс-акционеров ЮКОСа.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.

Отмечается, что суд использовал договор о принятии Крыма в состав России 2014 года как свидетельство того, что Москва пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.

Россия доказывала на суде, что Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, применялся временно, за исключением тех положений, которые противоречили российским законам, и среди этих неприменяемых положений была статья о разрешении споров с инвесторами в международном арбитраже.

Ранее в МИД заявили, что решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров ЮКОСа — политически ангажированный акт, Москва будет добиваться его отмены.

18 февраля суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа.

Позднее в Минюсте России, комментируя данное решение, заявили, что страна продолжит отстаивать свои интересы.

Решение Апелляционного суда Гааги идёт вразрез с позицией Европейского суда по правам человека, который в своём постановлении от 20 сентября 2011 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России» отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес Российской Федерации в «политической мотивации» и «репрессивном характере» преследования компании «ЮКОС», а также в якобы имевшей место дискриминации в отношении неё со стороны российских властей.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ТАСС решение суда в Гааге, заявил, что «международным арбитражем и апелляционными инстанциями абсолютно был проигнорирован факт неправомерного использования бывшими акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии, который не был ратифицирован Россией и применялся лишь временно в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.