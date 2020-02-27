Эксперт прокомментировал изменения проекта нового КоАП

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя министра юстиции России Дениса Новака о том, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения не соответствует запросам общества и проект будет пересмотрен.

«Я считаю, что тот проект, который сейчас сделан по новому КоАП, точно не отвечает запросам не только общества и в принципе государства по снижению аварийности и повышению безопасности дорожного движения», — заявил эксперт.

Канаев добавил, что Национальный общественный центр безопасности движения предложил «довести до ума» идею о внедрении термина агрессивное/опасное вождение.

«Агрессивное и опасное вождение, следуя мировому опыту, стоит рассматривать как разные вещи. Опасное вождение — это то, что привело к серьёзным последствиям: ДТП, разрушениям и т. д. А агрессивное вождение — неуважение к другим участникам дорожного движения и введение их в заблуждение», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП.