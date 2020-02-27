Раненная школьником в Ульяновске учительница находится в реанимации

Учительница, на которую с ножом напал школьник в Ульяновске, находится в реанимации.

«Её состояние средней степени тяжести, стабильное. В настоящее время она находится в реанимации, но сегодня планируется её перевести в отделение хирургии», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

15-летний школьник напал на учительницу в кабинете математике в среду, 26 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал инцидент, назвав его вопиющим происшествием.