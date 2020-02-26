Глава Ульяновской области назвал вопиющим факт нападения на учителя

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал нападение школьника на учительницу математики.
Глава Ульяновской области назвал вопиющим факт нападения на учителя
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Сегодня утром произошло вопиющее, на мой взгляд, происшествие. В одной из ульяновских школ ученик нанёс учителю ножевое ранение. Врачи оказывают сейчас необходимую помощь педагогу и делают всё для скорейшего выздоровления», — заявил Морозов.

По его словам, Министерство образования и администрация Ульяновска тщательно разберут данный инцидент. Как отметил губернатор, нужно понять, что заставило ребёнка совершить этот поступок.

«Ситуация находится на моём личном контроле», — отметил Морозов.

Всех учеников средней школы № 81 распустили по домам. Учебный процесс приостановлен.

Как уточнили в региональном Минздраве, учительница госпитализирована в ЦГБ в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.

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