Глава Ульяновской области назвал вопиющим факт нападения на учителя
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
«Сегодня утром произошло вопиющее, на мой взгляд, происшествие. В одной из ульяновских школ ученик нанёс учителю ножевое ранение. Врачи оказывают сейчас необходимую помощь педагогу и делают всё для скорейшего выздоровления», — заявил Морозов.
По его словам, Министерство образования и администрация Ульяновска тщательно разберут данный инцидент. Как отметил губернатор, нужно понять, что заставило ребёнка совершить этот поступок.
«Ситуация находится на моём личном контроле», — отметил Морозов.
Всех учеников средней школы № 81 распустили по домам. Учебный процесс приостановлен.
Как уточнили в региональном Минздраве, учительница госпитализирована в ЦГБ в состоянии средней тяжести.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.