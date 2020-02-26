Глава Ульяновской области назвал вопиющим факт нападения на учителя

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал нападение школьника на учительницу математики.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Сегодня утром произошло вопиющее, на мой взгляд, происшествие. В одной из ульяновских школ ученик нанёс учителю ножевое ранение. Врачи оказывают сейчас необходимую помощь педагогу и делают всё для скорейшего выздоровления», — заявил Морозов.

По его словам, Министерство образования и администрация Ульяновска тщательно разберут данный инцидент. Как отметил губернатор, нужно понять, что заставило ребёнка совершить этот поступок.

«Ситуация находится на моём личном контроле», — отметил Морозов.

Всех учеников средней школы № 81 распустили по домам. Учебный процесс приостановлен.

Как уточнили в региональном Минздраве, учительница госпитализирована в ЦГБ в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.