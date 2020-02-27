В комитет Госдумы внесли поправку о дате голосования по Конституции
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.
«Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 08:00 до 20:00 по местному времени, день будет нерабочим», — пишет агентство.
Ранее в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин согласился с тем, чтобы провести голосование по изменениям в Конституции 22 апреля.
25 февраля опубликованные результаты опроса ВЦИОМ показали, что 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции.