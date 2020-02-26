Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток

Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.

«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении управления Следственного комитета по Саратовской области.

Ранее суд арестовал первого подростка.

О задержании планировавших нападение подростков стало известно в среду, 26 февраля. Возбуждено уголовное дело.

Оба человека признались в подготовке массового убийства.

По словам одного из них, планировалось убийство из мести «примерно 40 человек».

По данным ФСБ, они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.