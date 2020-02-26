Арестован один из готовивших нападение на школу в Саратове подростков
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
Подозреваемый арестован до 25 апреля.
О задержании планировавших нападение подростков стало известно в среду, 26 февраля. Возбуждено уголовное дело.
Оба подростка признались в подготовке массового убийства. По словам одного из них, планировалось убийство из мести «примерно 40 человек».
По данным ФСБ, они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.