Арестован один из готовивших нападение на школу в Саратове подростков

Волжский районный суд арестовал одного из подростков из Саратова, которые планировали совершить вооружённое нападение на школу.

Об этом сообщает Интерфакс.

Подозреваемый арестован до 25 апреля.

О задержании планировавших нападение подростков стало известно в среду, 26 февраля. Возбуждено уголовное дело.

Оба подростка признались в подготовке массового убийства. По словам одного из них, планировалось убийство из мести «примерно 40 человек».

По данным ФСБ, они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.