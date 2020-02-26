Подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселёвска причастны к серии разбоев

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Задержанные по подозрению в убийстве бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева причастны к серии разбойных нападений с 2013 по 2019 год, ущерб от которых оценивается более чем в 20 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.
Подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселёвска причастны к серии разбоев
  • РИА Новости

«В рамках расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к ряду разбойных нападений, совершённых с 2013 по 2019 год. Причинён ущерб потерпевшим на сумму более 20 млн рублей. Разбойные нападения они совершали на частные дома, хозяева которых, по их информации, имели высокий материальный достаток», — следует из пресс-релиза.

Как уточнили в ведомстве, двое подозреваемых 45 и 35 лет являются жителями города Белово.

Следователи также задержали и заключили под стражу 47-летнего работника угольного предприятия, который, как предполагается, был соучастником обвиняемых. При этом он может быть причастен к пяти разбойным нападениям и краже.

В настоящее время также проверяется возможная причастность обвиняемых к двум эпизодам умышленного уничтожения имущества пожарных частей в городе Белово.

Экс-мэр Киселёвска был убит в ночь на 1 ноября, когда вышел с ружьём проверить, кто пробрался в его двор. Рядом с телом экс-мэра на месте происшествия было обнаружено тело другого мужчины с огнестрельным ранением.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека, их арестовали.

Позднее около дома одного из арестованных следователи обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, а также изделия, предположительно, из золота.

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