В СК рассказали подробности дела об убийстве экс-мэра Киселёвска

Следователи нашли тайник с оружием около дома одного из арестованных по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева.

«Под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника. Внутри холодильника в пакетах обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также предметы, которые могли быть использованы при совершении преступлений: наручники, перчатки, маски», — рассказали ТАСС в пресс-службе Следственного комитета.

Там отметили, что в одном из пакетов находились изделия, предположительно, из золота.

С момента возбуждения дела следователи провели более 20 обысков в жилищах и 101 допрос свидетелей, добавили в ведомстве.

Ранее в Кемеровской области задержали двух человек после убийства бывшего мэра Киселёвска Лаврентьева. Оба арестованы.

По данным следствия, Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября, когда вышел с ружьём проверить, кто пробрался в его двор. Рядом с телом экс-мэра на месте происшествия также было обнаружено тело другого мужчины с огнестрельным ранением.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия.