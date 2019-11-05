Арестован второй задержанный по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска

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Суд арестовал второго задержанного, который может быть причастен к убийству бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева.
Арестован второй задержанный по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Киселёвский городской суд.

«Следственные органы выходили с ходатайством (об аресте. — RT), ходатайство было удовлетворено, (подозреваемому избрана мера пресечения в виде. — RT) заключения под стражу на один месяц и 29 суток, до 1 января 2020 года», — сказали в суде.

Ранее в Кемеровской области задержали двух человек после убийства бывшего мэра Киселёвска Лаврентьева. Один из них сразу был арестован.

По данным следствия, Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября, когда вышел с ружьём проверить, кто пробрался в его двор. Рядом с телом экс-мэра на месте происшествия также было обнаружено тело другого мужчины с огнестрельным ранением.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. 

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия.

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