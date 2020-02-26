Эксперты оценили стоимость приготовления блинов в России

Аналитики сервиса «Едадил» выяснили, что на приготовление 30 блинов россияне в среднем тратят 101 рубль.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования, больше половины этой суммы составляет стоимость молока — 56 рублей.

За четыре яйца россияне платят 22 рубля, за 400 г муки — 14 рублей, за подсолнечное масло, соль и сахар — примерно 9 рублей.

Выше всего цены в Санкт-Петербурге и Красноярске — 111 рублей.

В Перми, Уфе и Екатеринбурге ингредиенты обойдутся в 95 рублей.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, как правильно есть блины.