В Кремле заявили, что политика по отношению к Украине не изменилась
- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая на вопрос, действительно ли изменилось направление работы Кремля по отношению к Украине.
«Нет. Об этом не может идти и речи. Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации, выполнению минских договорённостей», — подчеркнул Песков.
Вместе с тем Песков не стал отвечать на вопрос, на чём основаны слова бывшего помощника президента Владислава Суркова об «изменении контекста».
«Это нужно вам у Владислава Юрьевича спрашивать. Я не могу вам ничего сказать по этому поводу», — сказал он.
Ранее Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, комментируя свой уход с поста помощника президента России, заявил, что занимался на указанной должности в основном Донбассом и Украиной, но «контекст изменился».
20 февраля в российском МИД заявили, что в случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение.