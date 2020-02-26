В Кремле заявили, что политика по отношению к Украине не изменилась

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что политика Москвы в отношении Киева с уходом экс-президента Украины Петра Порошенко не изменилась.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, действительно ли изменилось направление работы Кремля по отношению к Украине.

«Нет. Об этом не может идти и речи. Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации, выполнению минских договорённостей», — подчеркнул Песков.

Вместе с тем Песков не стал отвечать на вопрос, на чём основаны слова бывшего помощника президента Владислава Суркова об «изменении контекста».

«Это нужно вам у Владислава Юрьевича спрашивать. Я не могу вам ничего сказать по этому поводу», — сказал он.

Ранее Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, комментируя свой уход с поста помощника президента России, заявил, что занимался на указанной должности в основном Донбассом и Украиной, но «контекст изменился».

20 февраля в российском МИД заявили, что в случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение.