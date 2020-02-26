Сурков объяснил уход с поста помощника президента России

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника президента России.

Он занимал эту должность с 20 сентября 2013 года.

«Сам. Это была чистая самоволка», — сказал Сурков в интервью Алексею Чеснакову на портале «Актуальные комментарии».

По его словам, ему не жалко было оставлять свой пост.

«Было бы жалко, не ушёл бы. Цеплялся бы», — сказал он.

При этом Сурков не стал отвечать прямо на вопрос о причинах своего решения.

«Не знаю. Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать... Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так», — сказал он.

18 февраля президент России Владимир Путин своим указом освободил Суркова от должности помощника президента.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Сурков был освобождён от должности по собственному желанию. Он добавил, что нет никаких сомнений, что «многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут своё применение».

Общественный деятель, историк, политолог Борис Якеменко в беседе с RT прокомментировал отставку Владислава Суркова. По словам эксперта, он из тех людей, которые, находясь во власти, «по-настоящему мыслят».