Политолог Борис Якеменко прокомментировал отставку Суркова

Общественный деятель, историк, политолог Борис Якеменко в беседе с RT прокомментировал отставку Владислава Суркова с поста помощника президента России.

«С позиции Суркова отставить нельзя, потому что он и есть позиция. И это его выгодно всегда отличало от довольно большого количества людей во власти. Именно наличие позиции», — сказал Якеменко.

По его словам, он из тех людей, которые, находясь во власти, «по-настоящему мыслят».

«Этот человек никогда никуда не денется. Мы живём в той политической реальности, которую в относительной степени он и создавал. Нравится нам это или нет, но это его политическая система. Он один из архитекторов этой политической системы. Поэтому он не может никуда из неё уйти. Понимаете, даже если мы не увидим его на каких-то политических позициях, он сохранит своё влияние», — отметил политолог.

Он назвал Суркова человеком со сложной картиной мира.

«Там где мы видим три-четыре цвета, он видит их десяток. Он отличается от большинства тех, кто находится в политической системе, тем, что он видит полутона... И в этом его безусловное значение. Он в любом случае будет востребован просто как выдающийся интеллектуал. Потому что осмыслять происходящее всё равно нужно», — добавил он.

18 февраля российский лидер Владимир Путин своим указом освободил Суркова от должности помощника президента.

В Кремле заявили, что Сурков был освобождён по собственному желанию.