Песков прокомментировал отставку Суркова

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Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал отставку Суркова
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Он сообщил, что президент Владимир Путин встречался с Сурковым.

«Они встречались, он был освобождён от занимаемой должности по собственному желанию», — сказал представитель Кремля.

Как подчеркнул Песков, нет никаких сомнений, что «многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут своё применение».

«У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», — ответил он на вопрос журналистов.

18 февраля Путин своим указом освободил Суркова от должности помощника президента

Подробнее — в материале RT.

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