Песков прокомментировал отставку Суркова
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- РИА Новости
Он сообщил, что президент Владимир Путин встречался с Сурковым.
«Они встречались, он был освобождён от занимаемой должности по собственному желанию», — сказал представитель Кремля.
Как подчеркнул Песков, нет никаких сомнений, что «многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут своё применение».
«У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», — ответил он на вопрос журналистов.
18 февраля Путин своим указом освободил Суркова от должности помощника президента.
Подробнее — в материале RT.