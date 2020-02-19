Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сообщил, что президент Владимир Путин встречался с Сурковым.

«Они встречались, он был освобождён от занимаемой должности по собственному желанию», — сказал представитель Кремля.

Как подчеркнул Песков, нет никаких сомнений, что «многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут своё применение».

«У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», — ответил он на вопрос журналистов.

18 февраля Путин своим указом освободил Суркова от должности помощника президента.

Подробнее — в материале RT.