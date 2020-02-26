Эксперт оценил идею установить минимальную цену на пиво

Бизнесмен Михаил Пихур прокомментировал инициативу Союза пивоваров ввести ограничительные меры по стоимости пива в России.

По его мнению, эта мера не повлияет на качество продукта.

«Рынок всё равно цены устанавливает: есть себестоимость, и если кто-то хочет ниже себестоимости продавать, так это его право», — отметил бизнесмен в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он добавил, что вместо введения минимальной цены необходимо задуматься о введении пошлин на ввоз напитка из-за рубежа.

Пихур также уточнил, что бутылка пива объёмом 0,5 литра должна в среднем стоить 50—60 рублей.

Ранее председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил, что формула минимальной розничной цены на пиво должна быть универсальной и объективной.