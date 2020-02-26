В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

Формула минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво должна быть универсальной и объективной, а не установленной в пользу тех или иных производителей, заявил председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы выступаем за то, чтобы методология расчёта, формула МРЦ была объективной, поэтому в обсуждении этого вопроса должны участвовать не только представители пивоваренных компаний. Мы рассчитываем, что в процессе будут участвовать Минфин, Росалкогольрегулирование, различные независимые институты», — сказал Бриман.

Также он выразил надежду на то, что решение будет выработано в ближайшие месяцы.

Бриман заявил, что при расчёте МРЦ должна учитываться сырьевая и производственная себестоимость, ставка акциза, НДС, логистическая составляющая, надбавки оптового и розничного звена.

При этом, как он отметил, о конкретном уровне цены говорить преждевременно.

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.

Согласно проекту, направленному в Министерство финансов России, МРЦ на пиво должна составить не меньше 35 рублей без учёта наценки дистрибьютора (порядка 10%) и торговой сети.