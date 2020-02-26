Овечкин заявил, что церемония в честь его 700-го гола в НХЛ была необычной
- Reuters
«Церемония поздравления была довольно необычной, Сергей (сын Овечкина. — RT) был у меня на плече, и мне приходилось смотреть вверх и вниз. Но они сделали это для меня. Это крутой момент», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти в Twitter.
Он также отметил, что после этого его команда показала солидную игру в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (4:3 Б), но допустила несколько ошибок.
«Непросто получить такую победу, думаю, мы её заслужили», — добавил Овечкин.
34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки 700 шайб за карьеру. Рекордсменом по данному показателю является Гретцки, в активе которого 894 шайбы.
При этом Овечкин в матче с «Джетс» забросил уже свою 701-ю шайбу, а также принёс своей команде победу, реализовав буллит в послематчевой серии.
Ранее Овечкин установил рекорд по голам в равных составах среди левых нападающих в НХЛ.