Овечкин установил рекорд по голам в равных составах среди левых нападающих в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам в равных составах среди левых форвардов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин установил рекорд по голам в равных составах среди левых нападающих в НХЛ
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (4:3 Б) Овечкин отметился 438-м голом в равных составах за свою карьеру в лиге и обогнал по этому показателю предыдущего рекордсмена Бобби Халла (437).

Кроме того, Овечкин принёс своей команде победу в матче с «Джетс», реализовав решающий бросок в серии послематчевых буллитов. 

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» провёл торжественную церемонию в честь 700-го гола Овечкина в НХЛ.

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