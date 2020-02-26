Овечкин установил рекорд по голам в равных составах среди левых нападающих в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам в равных составах среди левых форвардов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (4:3 Б) Овечкин отметился 438-м голом в равных составах за свою карьеру в лиге и обогнал по этому показателю предыдущего рекордсмена Бобби Халла (437).

Кроме того, Овечкин принёс своей команде победу в матче с «Джетс», реализовав решающий бросок в серии послематчевых буллитов.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» провёл торжественную церемонию в честь 700-го гола Овечкина в НХЛ.