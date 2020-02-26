«Вашингтон» провёл торжественную церемонию в честь 700-го гола Овечкина в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» провёл торжественную церемонию в честь 700-го гола российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Вашингтон» провёл торжественную церемонию в честь 700-го гола Овечкина в НХЛ
  • © Patrick Smith/Getty Images/AFP

Церемония прошла в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене» перед матчем регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (4:3 Б).

При этом Овечкин в матче с «Джетс» забросил уже свою 701-ю шайбу, а также принёс своей команде победу, реализовав буллит в послематчевой серии.

34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки 700 шайб за карьеру. Рекордсменом по данному показателю является Гретцки, в активе которого 894 шайбы.

Ранее Илья Ковальчук высказался о своей ошибке в дебютном матче за «Вашингтон».

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