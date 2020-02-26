Ковальчук высказался о своей ошибке в дебютном матче за «Вашингтон»
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«Хорошие ощущения от дебютного матча. Думаю, наше звено отыграло неплохо. Однако я в третьем периоде принял плохое решение, что в итоге привело ко второму голу в наши ворота», — цитирует Ковальчука журналист Том Гулитти в Twitter.
По его словам, он намерен пересмотреть прошедшую встречу регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (4:3 Б), чтобы действовать лучше в последующих играх.
Ковальчук провёл на льду 14 минут 39 секунд и завершил матч с показателем полезности «-2».
Ранее сообщалось, что Ковальчук совершил результативную ошибку в дебютном матче за «Вашингтон».