Ковальчук высказался о своей ошибке в дебютном матче за «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук прокомментировал свою ошибку в дебютном матче за столичный коллектив в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Хорошие ощущения от дебютного матча. Думаю, наше звено отыграло неплохо. Однако я в третьем периоде принял плохое решение, что в итоге привело ко второму голу в наши ворота», — цитирует Ковальчука журналист Том Гулитти в Twitter.

По его словам, он намерен пересмотреть прошедшую встречу регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (4:3 Б), чтобы действовать лучше в последующих играх.

Ковальчук провёл на льду 14 минут 39 секунд и завершил матч с показателем полезности «-2».

Ранее сообщалось, что Ковальчук совершил результативную ошибку в дебютном матче за «Вашингтон».