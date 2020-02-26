Ковальчук совершил результативную ошибку в дебютном матче за «Вашингтон»
Ковальчук дебютировал за «Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (4:3 Б). При счёте 3:1 в пользу своей команды россиянин грубо ошибся в середине второго периода, после чего ворота «Вашингтона» поразил Кайл Коннор.
Ковальчук провёл на льду 14 минут и 39 секунд и завершил матч с показателем полезности «-2».
Ранее сообщалось, что гол и буллит Александра Овечкина помог «Вашингтону» победить «Виннипег» в НХЛ.