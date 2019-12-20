В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку и коньяк увеличатся в России с 1 января 2020 года. Соответствующий приказ Министерства финансов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, минимальная стоимость водки с нового года вырастет на 7% — до 230 рублей за пол-литровую бутылку. Закупочная цена у производителя повысится на 6,6% — до 193 рублей, оптовая — на 7%, до 199 рублей.

МРЦ на коньяк поднимется на 11,6% (до 433 рублей), на бренди — на 2,6% (до 315 рублей). Закупочные цены у производителя вырастут на 4% и 4,2% соответственно, оптовые — на 6,2% и 4,4%.

Другой приказ Минфина поднимает минимальные цены на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья. Это будет первое повышение с 2015 года, оно составит 16% (до 57 рублей за литр безводного спирта).

О соответствующей инициативе ведомства стало известно в октябре.