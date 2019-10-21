В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, размещённый на федеральном портале проектов правовых актов.
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что ведомство планирует предложить повышение минимальной цены на бутылку водки объёмом 0,5 литра с 215 до 230 рублей.
В феврале заместитель министра финансов Илья Трунин не исключал, что в России могут быть введены минимальные розничные цены на некрепкий алкоголь.