В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

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Минфин России предложил поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года.
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, размещённый на федеральном портале проектов правовых актов.

Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что ведомство планирует предложить повышение минимальной цены на бутылку водки объёмом 0,5 литра с 215 до 230 рублей.

В феврале заместитель министра финансов Илья Трунин не исключал, что в России могут быть введены минимальные розничные цены на некрепкий алкоголь.

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